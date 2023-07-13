Политолог оценил вероятность появления «Минска-3» для Украины по итогам спецоперации

Исход конфликта на Украине не сможет закончиться сценарием, который предусматривает появление очередных минских соглашений «Минск-3», прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в разговоре с «Общественной службой новостей» политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«Не думаю, что новые соглашения будут похожи на Минские, поскольку, как мы помним, они не устраивали ни Россию, ни Украину. Но то, что переговоры, по итогам которых будет заключены договоренности, состоятся, будь они Стамбульскими, Киевскими или Московскими, я не сомневаюсь», — отметил политолог.

Он добавил, что видит только один исход из сложившейся ситуации — «полную победу России». По его мнению, судьбу Украины решит ее народ.

«Я допускаю, что территориальные потери Киева не ограничатся теми регионами, которые сейчас занимают наши Вооруженные Силы — если конфликт продолжится Украина может стать еще меньше», — добавил Корнилов.

13 июля Михаил Подоляк в эфире телемарафона назвал три возможных сценария исхода конфликта для Украины. Первый из них предполагает победу и «доминирование» страны в регионе. Второй сценарий предполагает, что Украина может столкнуться с поражением и полным исчезновением в течение нескольких лет. Последний сценарий предусматривает появление линии разграничения и соглашений «Минск-3».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас приведет к третьей мировой войне.