Путин предложил подготовить нацпроект по экономике данных

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий предложил в течение года осуществить подготовку нового нацпроекта по формированию экономики данных на период до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных», — сказал президент.

До этого стало известно, что президент России посетил выставку российских достижений в сфере развития квантовых технологий ГК «Росатом» и ОАО «РЖД», которая открылась на площадке Центра международной торговли. Путина сопровождали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и сооснователь ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий» Руслан Юнусов.

12 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента РФ на Форуме будущих технологий.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».