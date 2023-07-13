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Путин обсудит с правительством развитие искусственного интеллекта

Вице-премьер Чернышенко: Путин 19 июля обсудит с кабмином развитие ИИ

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Александр Казаков/РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил журналистам, что российский президент Владимир Путин намерен 19 июля провести совещание с членами правительства для обсуждения темы развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

«Скоро будет совещание у президента с правительством — 19 числа. В области выполнения его поручений по искусственному интеллекту с последнего форума AI Journey», — сказал Чернышенко.

До этого стало известно, что Росстандарт предоставил открытый доступ более чем к 60 стандартам в сфере искусственного интеллекта в целях оперативного обеспечения ускоренных темпов развития отрасли искусственного интеллекта в России. Соответствующее предложение было выдвинуто Сбером, который является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект». Решение о предоставлении открытого доступа к стандартам в сфере искусственного интеллекта принято Росстандартом для содействия реализации утвержденной указом президента Российской Федерации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2023 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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