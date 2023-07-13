Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки посетить Москву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего ланкийского коллегу Али Сабри посетить Москву. Об этом сообщил ТАСС.

«Когда я поздравлял вас с назначением на должность, пригласил в Москву. Поэтому выбирайте время и дайте нам знать», — сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Шри-Ланки, которая проходит на полях министерской недели АСЕАН.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что пару часов назад делился воспоминаниями о приезде в Коломбо три года назад. По словам Лаврова, ему очень приятно познакомиться со своим новым коллегой.

Сабри занял должность главы МИД Шри-Ланки в июле 2022 года. До этого он был министром финансов и юстиции.

В апреле глава Минтранса Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что самолеты и суда России не будут арестовывать из-за санкций. Он также выразил намерение расширить с Москвой авиасообщение, которое возобновили в октябре 2022 года, а до этого – оно было остановлено после ареста самолета компании «Аэрофлот», который вызвал резонанс.

Ранее министр иностранных дел королевства Эсватини Тхули Дладла пригласила Лаврова приехать на подольше.