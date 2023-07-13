В РФ заочно арестовали экс-замминистра энергетики Милова

Басманный суд в Москве заочно арестовали бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича ... сроком на 2 месяца с момента экстрадиции в РФ либо задержания на территории РФ», — сообщили в суде.

По данным агентства, Милова объявили в международный розыск. В качестве наказания ему грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого РИА Новости со ссылкой на компанию бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» сообщало, что Милов был объявлен МВД России в розыск в рамках уголовного дела по клевете в отношении Пригожина.

Как указали в компании, если Милов не вернется в Россию, то юристам придется обратиться к Интерполу и задействовать процедуру экстрадиции.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.