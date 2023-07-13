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Макрону прислали в конверте отрезанную часть человеческого тела

Valeurs Actuelles: Елисейский дворец получил конверт с отрезанным человеческим пальцем

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Depositphotos

Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles. Отмечается, что это официальная резиденция президента Франции в Париже.

9–10 июля служба корреспонденции дворца получила по почте письмо. Когда его открыли, в нем оказался человеческий палец. Инцидент произошел в преддверии национального праздника Дня взятия Бастилии, он традиционно отмечается 14 июля.

Палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.

По информации издания, позже правоохранители нашли человека, которому принадлежал палец. Но подробности неизвестны.

Елисейский дворец отказался комментировать ситуацию.

Ранее в Бурятии ребенку отрезало палец во время прогулки на детской площадке. После случившегося активисты осмотрели площадку и заключили, что детская площадка была в плохом состоянии. Предполагается, что игровую зону построили без согласования муниципальных ведомств.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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