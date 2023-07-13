Макрону прислали в конверте отрезанную часть человеческого тела

Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles. Отмечается, что это официальная резиденция президента Франции в Париже.

9–10 июля служба корреспонденции дворца получила по почте письмо. Когда его открыли, в нем оказался человеческий палец. Инцидент произошел в преддверии национального праздника Дня взятия Бастилии, он традиционно отмечается 14 июля.

Палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду.

По информации издания, позже правоохранители нашли человека, которому принадлежал палец. Но подробности неизвестны.

Елисейский дворец отказался комментировать ситуацию.

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