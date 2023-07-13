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В конгрессе заявили, что Ллойд Остин должен отчитаться об ошибках в оценке помощи Украине

Сенаторы-республиканцы потребовали отчет от Пентагона об ошибках в оценке помощи Киеву

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Depositphotos

Ряд влиятельных сенаторов от Республиканской партии США потребовали в письме, направленном министру обороны Ллойду Остину, отчитаться об ошибке в оценке оказанной Киеву помощи на сумму около $6,2 млрд, сообщает ТАСС.

Это письмо было опубликовано одним из его авторов, сенатором от штата Миссури Джошем Хоули.

В письме говорится, что, учитывая характер и объем выделяемой США помощи Украине, составляющий на данный момент более $113 млрд, так называемые «ошибки в оценке» вызывают особую озабоченность. Сенаторы считают подобные «ошибки» явной попыткой получить дополнительные средства в обход конгресса. По мнению республиканцев, правительство продолжает уделять приоритетное внимание Украине в ущерб более важным интересам США, включая сдерживание Китая в Тихоокеанском регионе.

Сенаторы предположили, что министерство обороны предприняло попытку скрыть от членов конгресса реальную стоимость направляемой Украине помощи. Они напомнили, что именно конгресс, а не Пентагон имеет «власть над кошельком».

Ранее официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США, несмотря на отсутствие в данный момент решения по поставке Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, являются первыми по отправке на Украину военной помощи в целом.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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