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МИД РФ прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе

МИД России: Украине уготована роль расходного материала в гибридной войне НАТО с Россией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В МИД России по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявили, что власти РФ внимательно проанализируют результаты мероприятия с учетом угроз российской стороне, а также указали, что альянс отвел Украине роль «расходного материала» в его «гибридной войне» с Россией. Об этом говорится на сайте министерства.

Там отметили, что итоги саммита демонстрируют окончательное возвращение НАТО к схемам «холодной войны».

«Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше – на истощение – продлить конфликт», — сказано в сообщении.

В дипведомстве также добавили, что результаты саммита будут внимательно проанализированы и власти РФ соответственно и своевременно отреагируют на выявляемые вызовы и угрозы безопасности и интересам страны.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова на программе «60 минут» в эфире «Россия 1» выразила мнение, что в НАТО не признают «оставшихся границ» Украины и украинский президент Владимир Зеленский понимает это.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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