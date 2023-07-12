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Эрдоган заявил на саммите НАТО, что у РФ есть предложения по зерновой сделке

Эрдоган на саммите НАТО заявил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин высказал несколько предложений относительно зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление зерновой сделки.

«Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются», — сказал Эрдоган.

Он напомнил, что зерновая сделка продлевалась дважды и благодаря ней было поставлено 33 млн тонн продовольствия на рынки мира.

Турецкий лидер подчеркнул, что продолжит обсуждать зерновую сделку с Зеленским и Путиным.

Накануне представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о продолжении контактов с Российской Федерации по зерновой сделке, но отсутствии новых данных по черноморской инициативе. Говоря о выходе из нее Москвы, Дюжаррик заявил о наличии «вариантов действий на различные случаи».

Ранее в Центробанке РФ назвали последствия продления зерновой сделки.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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