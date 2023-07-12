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В СМИ США подвергли критике курс на присоединение Украины к НАТО

Politico: США стоит сделать из Украины «дикобраза» вместо помощи во вступлении в НАТО

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Yves Herman/Reuters

Автор издания Politico Бенджамин Фридман выразил мнение, что для США было бы более надежно сделать из Украины «дикобраза», а не обеспечивать ей гарантии безопасности и вступление в НАТО.

По его словам, США «охотно вооружают» Украину и им «следует и далее придерживаться этой формы военной поддержки, при этом убрав из повестки вопрос о вступлении Украины в НАТО, сделать из Украины сильного нейтрала».

Колумнист отметил, что гарантии безопасности для Украины могут привести к прямому конфликту Соединенных Штатов и России, а также к ядерной войне.

«Более надежное решение проблемы состояло бы в том, чтобы сделать из Украины дикобраза, а не протекторат», — посчитал Фридман.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией задалась вопросом о происхождение слова «динамичен» в отношении конфликта на Украине, которое США использовали, чтобы объяснить решение НАТО по членству Киева.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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