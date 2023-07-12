Памфилова рассказала, за что нужно «бить по рукам» чиновников

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что некоторые чиновники пытаются влиять на работу избиркомов, такие действия необходимо пресекать и сообщать о таких случаях в ЦИК, передает ТАСС.

Как рассказала Памфилова, есть чиновники в органах исполнительной власти на муниципальном и областном уровне, которые не понимают компетенций ЦИК и «начинают иногда ... вмешиваться и пытаться какие-то указивки давать членам нижестоящих комиссий».

Такая ситуация является недопустимой и каждый должен заниматься своим делом, подчеркнула глава ЦИК.

«Поэтому я прошу уважаемых коллег, когда там начинают какие-то рассылки делать: «А ну-ка вы там то дайте, это сделайте». Сразу пресекать, бить по рукам и нам сообщать», — сказала она, обращаясь к председателям избирательных комиссий российских субъектов.

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