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Памфилова рассказала, за что нужно «бить по рукам» чиновников

Памфилова призвала «бить по рукам» пытающихся влиять на работу избиркомов чиновников

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что некоторые чиновники пытаются влиять на работу избиркомов, такие действия необходимо пресекать и сообщать о таких случаях в ЦИК, передает ТАСС.

Как рассказала Памфилова, есть чиновники в органах исполнительной власти на муниципальном и областном уровне, которые не понимают компетенций ЦИК и «начинают иногда ... вмешиваться и пытаться какие-то указивки давать членам нижестоящих комиссий».

Такая ситуация является недопустимой и каждый должен заниматься своим делом, подчеркнула глава ЦИК.

«Поэтому я прошу уважаемых коллег, когда там начинают какие-то рассылки делать: «А ну-ка вы там то дайте, это сделайте». Сразу пресекать, бить по рукам и нам сообщать», — сказала она, обращаясь к председателям избирательных комиссий российских субъектов.

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