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Тюрколог объяснил, почему Турцию не примут в состав ЕС

Тюрколог Образцов: ЕС опасается принимать в свой состав огромную массу мусульман

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Osman Orsal/AP

Христианская Европа опасается принимать в свой состав огромную массу мусульман, поэтому Турцию вряд ли примут в Евросоюз. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил доцент Санкт-Петербургского университета, тюрколог Алексей Образцов. Он отметил, что Анкара давно получила сигнал о том, что ключевая преграда на ее пути в ЕС имеет исключительно религиозный, а не политический или экономический характер.

«ЕС строился в том числе и на идеологическом фундаменте — это своеобразный союз христианских стран, пусть и не всегда ортодоксальных, но у них свои ценности. А в 85-миллионной Турции проживает 90% мусульман», — полагает Образцов.

При этом, по его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах решил «вывалить все аргументы на стол» в диалоге с Брюсселем, заявляя о том что в Европе долгие годы падают показатели прироста населения, а в Турции они положительные.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мнение о том, что Турция в контексте последних решений ее властей становится проевропейской страной и начинает ориентироваться на Запад. Представитель Кремля отметил, что западная ориентация Анкары может иметь место. Он указал, что в истории уже были такие периоды, однако известно, что Турцию никто не хочет видеть в Евросоюзе.

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