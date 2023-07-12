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В НАТО рассказали о последствиях победы России в конфликте с Украиной

Столтенберг: победа РФ на Украине станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет трагедией для Киева и сделает альянс более уязвимым. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передает ТАСС.

«Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск», — заявил генсек НАТО, отвечая на вопрос о том, не приблизит ли страны альянса предоставление гарантий безопасности Украине к военному столкновению с РФ.

11 июля стало известно, что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «большой семерки» (G7) до вступления в альянс, о которых, как ожидается, будет объявлено сегодня, там считают потенциально опасными.

До этого сообщалось, что страны G7 в Вильнюсе согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
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