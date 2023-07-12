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Кандидат в президенты США оценил шансы Украины вступить в НАТО

Кандидат в президенты США Пенс заявил, что о приеме Киева в НАТО стоит думать после конфликта

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Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters

Бывший вице-президент США, кандидат в главы государства, республиканец Майк Пенс заявил, что во время конфликта нельзя говорить о степени готовности Украины к вступлению в Североатлантический альянс, передает The Hill. По его словам, пока идет противостояние, не стоит думать о приеме Киева.

«Я искренне считаю важным, как лидеру свободного мира и арсеналу демократии, чтобы Америка продолжала предоставлять украинским военным то, что им нужно для борьбы, победы <…> Но вопрос о членстве в НАТО, я думаю, нужно отложить до момента завершения конфликта», — отметил Пенс.

Пенс еще в июне стал первым кандидатом в президенты США, который посетил Киев в рамках своей предвыборной кампании. Он, в частности, критиковал действующего главу государства Джо Байдена за недостаточную военную помощь Украины. При этом в вопросе членства Киева в НАТО он демонстрирует позицию, схожую с мнением администрации США.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

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