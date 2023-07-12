Нарышкин рассказал о разговоре с главой ЦРУ после мятежа Пригожина

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в конце июня почти час разговаривал с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, предлогом для разговора стал мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», — отметил глава СВР.

Нарышкин объяснил, что мятеж Пригожина был только предлогом для разговора, поскольку, по его словам, основная часть беседы была сосредоточена на украинском кризисе.

«Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — рассказал Нарышкин.

Ранее СМИ рассказали, как в ЦРУ оправдывались перед СВР после мятежа Пригожина.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко о переговорах с Пригожиным.