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Директор СВР отреагировал на заявления с саммита НАТО

Нарышкин заявил, что для России на саммите НАТО ничего неожиданного не прозвучало

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждает, что для РФ на саммите Североатлантического альянса в Литве в Вильнюсе ничего неожиданного не прозвучало. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы СВР, каких-либо внезапных формулировок и условий в документах на саммите НАТО не наблюдалось.

«Как мне представляется, весь этап подготовки к саммиту проходил довольно публично, поэтому ничего, что могло бы быть неожиданным для российской стороны, на саммите не прозвучало...» — добавил Нарышкин.

До этого в МИД России заявили о плане Запада унизить президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО.

Также зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что Украину никогда не примут в альянс.

11 июля стало известно, что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
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