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Российского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявления Москвы по поводу спорных островов

МИД Ирана вызвал посла РФ и выразил протест из-за заявления о спорных островах

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Vahid Salemi/AP

МИД Ирана вызвал посла России Алексея Дедова и выразил ему протест из-за заявления Москвы, сделанного по окончании саммита со странами – членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщает IRNA.

Как отмечает информагентство, в МИД Ирана призвали к корректировке позиции РФ по поводу островов Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Эти острова Лондон официально передал Тегерану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов как независимого государства. С тех пор ОАЭ и Иран спорят из-за принадлежности островов.

Представители иранского МИД подчеркнули важность «соблюдения территориальной целостности страны». Пресс-секретарь МИД Насер Канани заявил, что эти острова «навсегда принадлежат Ирану».

В начале июля Иран вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). До этого у Тегерана был статус государства-наблюдателя. Выступая на саммите, президент республики Эбрахим Раиси призвал отказаться от доллара и перейти на расчеты в национальных валютах.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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