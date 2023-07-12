В Эстонии рассказали, чего Украина никогда не требовала от НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что никто никогда не требовал приема Украины в Североатлантический альянс до завершения конфликта на территории страны, передает ТАСС. По ее словам, подобных просьб не поступало и со стороны Киева.

«Мы [НАТО] не говорили о том, что Украина должна вступить [в альянс], пока продолжается [конфликт]. Никто никогда не просил об этом, никто этого не требовал, даже Украина. Все понимают, что они не могут [стать членом НАТО], пока продолжаются [боевые действия]», — пояснила Каллас.

Руководство Украины пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. При этом на Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.