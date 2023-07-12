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Китай обеспокоился из-за заявлений НАТО о «ядерном альянсе»

Дипмиссия Китая в ЕС: Пекин беспокоят заявления, что НАТО является «ядерным альянсом»

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Aly Song/Reuters

В дипломатической миссии КНР в Евросоюзе заявили, что Китай обеспокоен заявлениями НАТО, что она является «ядерным альянсом», это еще больше обострит региональную напряженность. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что неоднократно повторяющееся заявление о том, что НАТО является «ядерным альянсом», только больше обострит региональную напряженность. Пекин выражает в этом отношении глубокую озабоченность, говорится в заявлении.

Китай также призвал Североатлантический альянс следовать тенденциям времени, а также прислушиваться к справедливому призыву международного сообщества к миру.

До этого заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за профессиональное расследование диверсий на «Северных потоках», надо скорее завершить следственные действия. 

Он добавил, что по итогам предыдущих длительных расследованиях до сих пор не были получены конкретные выводы.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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