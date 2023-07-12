Парламент Сербии отправил в отставку главу Минэкономики

По информации агентства Tanjug, Министр экономики Сербии Раде Баста был отправлен в отставку после голосования парламентариев. Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич предложила уволить Басту, после того как получила запрос от председателя Социалистической партии Ивицы Дачича и лидера партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы.

Партия «Единая Сербия» выступила за отставку главы Минэкономики из-за его антироссийских заявлений, в то время как Баста активно призывал к присоединению к санкциям против РФ.

Ранее стало известно, что Басту также исключили из партии «Единая Сербия» и что он уже создал собственное движение «Европейский путь», которое намерено продвигать членство Сербии в Евросоюзе. По словам лидера «Единой Сербии», решение в отношении Басты приняли из-за его антироссийских высказываний. Помимо призывов к санкциям, чиновник также призывал других министров присоединиться к протестам в сербской столице.

С критикой заявлений Басты выступил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он назвал их абсурдными с учетом его должности и соответствующих знаний о важности сотрудничества с российской стороной.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.