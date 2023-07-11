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Востоковед объяснил, почему Турция решилась на возврат «азовцев» на Украину

Востоковед Долгов: Эрдоган ведет двойную игру на фоне противостояния Запада и РФ

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Umit Bektas/Reuters

Анкара никогда не была надежным союзником России, поскольку всегда действовала в своих интересах. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов, комментируя решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России) на Украину. Эксперт отметил, что Турция ведет двойную игру на фоне противостояния России и Запада.

«Это такая игра или позиция Турции в отношении Москвы на фоне противостояния Запада и РФ. Анкара продвигает свои интересы во всех регионах, куда распространяются ее амбиции. Затяжной характер украинского конфликта и нахождение армии РФ в состоянии обороны тоже повлияли на турецкую позицию», — пояснил Долгов.

При этом он подчеркнул, что у Москвы есть способы воздействия на Анкару. Речь об экономическом сотрудничестве, строительстве атомной станции, газовом хабе и туризме.

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся на Украину вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение азовцев на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов позднее заявил, что «азовцам» не будет никакой пощады на поле боя и им «выпишут билет в один конец».

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