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МИД России пообещал создать новые гарантии безопасности из-за отказа НАТО

Захарова: Россия сама создаст новые гарантии безопасности из-за отказа НАТО их обсуждать

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MFA Russia/Global Look Press

Москва сама создаст новые гарантии безопасности, если члены НАТО и ОБСЕ отказались их обсуждать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

По ее словам, за полгода до начала российской спецоперации на территории Украины Москва предлагала западным странам, Вашингтону, Североатлантическому альянсу и членам ОБСЕ выработать новые гарантии безопасности.

«Нам в этом было отказано. Мы письменно оформили свои предложения, направили по западным столицам и, к сожалению, получили отказ от серьезного обсуждения. Раз нам было отказано в обсуждении гарантий безопасности, теперь эти гарантии безопасности мы будем создавать сами», — сказала она.

3 июля экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считал, что один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности без вступления страны в НАТО может заключаться в переходе альянса к так называемой «защитной эскалации», когда натовские войска будут отвечать на удары российских войск новыми поставками вооружения Киеву.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что причина, по которой Украина пока не может стать членом НАТО, уже много раз называлась: на ее территории идет конфликт.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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