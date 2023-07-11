В МИД назвали провальным саммит НАТО в Литве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит Североатлантического альянса, который стартовал в Литве, попал в необычную ситуацию. В своем Telegram-канале она отметила, что мероприятие, по сути, провалилось еще до своего начала.

«Редкий случай: саммит начался, уже провалившись. Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе», — написала Захарова.

Она также не исключила, что дальнейшее развитие событий для альянса будет только хуже.

Двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе начал свою работу 11 июля. Как ожидается, участники форума сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, в том числе конфликте на Украине. При этом, по информации СМИ, вряд ли на саммите будет принято решение о приеме Киева в НАТО, чего в последнее время активно требует украинское руководство.

Ранее в России указали на полный провал руководства НАТО.