Матвиенко обсудила Украину на переговорах в КНР

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что представители РФ обсуждали на переговорах с Китаем тему Украины и с пониманием относятся к позиции КНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, тема Украины обсуждалась. Я еще раз подтвердила, что мы с пониманием и признательностью относимся к позиции Китая по Украине. Мы ценим миротворческие усилия Китая», — сказала Матвиенко.

До этого Financial Times со ссылкой на западных и китайских официальных лиц писало, что председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в ходе боевых действий на Украине. По данным издания, Путин и Си обсудили данный вопрос в ходе визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Как отметили источники издания, глава Китая обеспокоен из-за украинского конфликта, несмотря поддержку Москвы в экономике и торговле.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.