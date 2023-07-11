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В ФРГ рассказали о предстоящих встречах Шольца на саммите НАТО

Кабмин ФРГ: Шольц на саммите НАТО в Вильнюсе встретится с Зеленским, Сунаком и Эрдоганом

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кабинета министров ФРГ.

По данным кабмина Германии, информация о результатах двусторонних переговоров, если таковые будут, появится позднее.

До этого Шольц заявлял, что причина, по которой Украина пока не может стать членом НАТО, уже много раз называлась: на ее территории идет конфликт. При этом он отмечал, что Германия относится к тем странам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта.

Саммит с участием всех стран – членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на саммите Киеву предложат вступить в Североатлантический альянс. При этом СМИ писали, что вместо этого Киеву могут предложить гарантии безопасности по примеру Израиля. Сообщалось, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины, в частности Германия.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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Саммит НАТО в Вильнюсе
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