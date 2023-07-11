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В сенате США оценили решение Байдена по кассетным бомбам для Киева

Сенатор США Коттон считает, что нерешительность Байдена навредила Украине

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден должен был гораздо раньше принять решение по отправке Киеву кассетных бомб, заявил сенатор-республиканец Том Коттон, передает Fox News. По его словам, промедление главы Белого дома в вопросах военной поддержки Украины наносит вред республике.

«Я призывал к этому месяцы и месяцы. Это еще один пример нерешительности Байдена и того, как это отбросило Украину назад. Президент уже почти полтора года занимается ерундой, отказываясь предоставить Украине определенное оружие, которое им необходимо», — отметил Коттон.

Он также добавил, что у США есть миллион артиллерийских снарядов, который они, скорее всего, никогда не используют. Коттон подчеркнул, что они походят для боевых систем, переданных Вашингтоном Украине.

Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организация, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.

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