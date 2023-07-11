Песков прокомментировал желание Европы приблизить инфраструктуру НАТО к границам России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО разместить на границе с Россией военные базы.

По его словам, ошибка Европы в том, что она не осознает риски от таких решений.

«Европейцы не понимают этой ошибки, здесь очень важно отдавать себе отчет, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что происходящее вызывает сожаление. Представитель Кремля также напомнил, что неоднократно «мы были свидетелями новых и новых волн» приближения военных объектов НАТО к российским границам.

Ранее британская газета The Times написала, что президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией.

Также на брифинге Песков сказал, что «саммит объединения» НАТО носит «ярко выраженный концентрировано антироссийский характер». Члены блока воспринимают Россию как врага и противника и именно в этом ключе будут вестись обсуждения на мероприятии, отметил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.