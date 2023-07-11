Политолог: Западу удалось продавить Венгрию в вопросе членства Швеции в НАТО

Западу удалось продавить сопротивляющийся Будапешт в вопросе членства Швеции в НАТО, заявил в эфире Tsargrad.tv политический обозреватель Андрей Перла, комментируя сообщение главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что кабмин республики передал в парламент документы с одобрением вступления Стокгольма в альянс. Эксперт отметил, что Венгрия находится в глубокой зависимости от Брюсселя и Вашингтона, поэтому ей приходится медленно сдавать свои позиции.

«Но это не в упрек [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану. На его месте любой другой европейской лидер столько бы и не продержался. Он сделал все, что мог, пытаясь сохранить суверенитет свой страны», — сказал Перла.

Он добавил, что Москва хотела бы видеть в Будапеште своего союзника, однако, на сегодняшний день, это лишь партнер, изо всех сил пытающийся сохранить важные торговые связи с Россией и собственный суверенитет. При этом по его словам, одобрение Венгрией членства Швеции в НАТО вряд ли навредит отношениям с РФ.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО. Дипломат напомнил, что Венгрия ранее представила в парламент предложение по этому вопросу.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.