Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог допустил, что Польша и Украина ведут переговоры за спиной у США

Политолог Светов: Варшава и Киев ведут переговоры о Западной Украине за спиной у США

close
100%
Global Look Press

Политолог Юрий Светов в эфире Tsargrad.tv допустил, что Киев и Варшава ведут переговоры о Западной Украине за спиной у США. Он подчеркнул, что польское руководство давно мечтает использовать украинский конфликт, чтобы вернуть свою историческую территорию.

«Это вот те соглашения, которые заключены между Польшей и Украиной. Вот эта встреча Дуды и Зеленского, которая была сейчас, говорит, что какие-то там идеи прорабатываются. И, допустим, ввод польских войск даже в регионы Западной Украины под видом добровольческого или еще какого-то легиона возможен. Согласимся ли мы на этот вариант? Но обсуждение такого рода идет», — отметил политолог.

Он также напомнил о словах бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предложил расчленить Украину и принимать ее в состав Североатлантического альянса по частям.

Ранее опрос IBRiS показал, что почти 50% жителей Польши скептически относятся к требованиям Украины позволить стране присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время.

9 июля перед посольством Украины в Варшаве прошла антибандеровская акция поляков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях