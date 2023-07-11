Политолог допустил, что Польша и Украина ведут переговоры за спиной у США

Политолог Юрий Светов в эфире Tsargrad.tv допустил, что Киев и Варшава ведут переговоры о Западной Украине за спиной у США. Он подчеркнул, что польское руководство давно мечтает использовать украинский конфликт, чтобы вернуть свою историческую территорию.

«Это вот те соглашения, которые заключены между Польшей и Украиной. Вот эта встреча Дуды и Зеленского, которая была сейчас, говорит, что какие-то там идеи прорабатываются. И, допустим, ввод польских войск даже в регионы Западной Украины под видом добровольческого или еще какого-то легиона возможен. Согласимся ли мы на этот вариант? Но обсуждение такого рода идет», — отметил политолог.

Он также напомнил о словах бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предложил расчленить Украину и принимать ее в состав Североатлантического альянса по частям.

Ранее опрос IBRiS показал, что почти 50% жителей Польши скептически относятся к требованиям Украины позволить стране присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время.

9 июля перед посольством Украины в Варшаве прошла антибандеровская акция поляков.