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В Финляндии заявили о помощи Украине с процессом вступления в НАТО

Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что Хельсинки поможет Украине плавно вступить в НАТО

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Shutterstock

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки поможет сделать процесс вступления в НАТО для Украины более плавным. Об этом она сказала в кулуарах саммита альянса, передает Reuters.

По словам Валтонен, Финляндия будет стараться помогать Украине соответствовать критериям членства в НАТО как в военной сфере, так и в областях, связанных с обществом и демократией.

Дипломат указала, что по итогам саммита альянса в Вильнюсе «ожидается сильное заявление», в котором, по ее мнению, будет выражена приверженность сотрудничеству между НАТО и Украиной, которая будет полезна для всех сторон и даст понять России, что пора вывести войска с украинской территории.

Саммит с участием всех стран – членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на саммите Киеву предложат вступить в Североатлантический альянс. При этом СМИ писали, что вместо этого Киеву могут предложить гарантии безопасности по примеру Израиля. Сообщалось, что ряд стран НАТО выступают против членства Украины, в частности Германия.

До этого посол Литвы при НАТО Дейвидас Матуленис заявлял, что саммит Североатлантического альянса может закончить переговоры по итоговому заявлению относительно членства Украины к полудню 11 июля.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вильнюсе
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