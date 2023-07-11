«Решение давно принято»: сенатор раскрыл исход саммита НАТО для Украины

НАТО во время саммита, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, будет демонстрировать единство в вопросе поддержки Украины в военном и политическом плане, чтобы избежать внутреннего раскола в ходе обсуждения приема Украины в альянс. Об этом «Парламентской газете» сказал председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В НАТО давно принято решение по Украине — отказать ей в приеме, но не отказывать в поддержке, такова формула. В альянсе не хотят втягиваться в прямой военный конфликт с Россией. <...> 10-12 государств НАТО категорически против членства Украины. А еще около 20 стран — участниц альянса на словах говорят, что поддерживают вступление Киева, но прекрасно знают, что никто не даст им это сделать», — сказал он.

Сенатор счел, что участникам НАТО выгоднее оставить Киев в отдалении, поэтому обсуждение военных программ для страны на саммите будет «некой компенсацией за отказ». При этом, по его мнению, главной темой на встрече все же станет прием Украины в НАТО.

«И речь пойдет уже не об абстрактных обещаниях, а скорее всего, о твердых гарантиях, но на будущее. Поэтому в Киеве и недовольны», — заключил Пушков.

В конце июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено послать Украине сильный сигнал поддержки на июльском саммите блока в Вильнюсе. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас за день до этого пообещала «сюрприз» по членству Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

Накануне руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина «ждет хороших новостей» от предстоящего саммита.

Ранее Столтенберг предложил отменить для Украины План действий по вступлению в НАТО.