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В NYT рассказали об истинном значении конфликта на Украине для США

NYT: конфликт на Украине является репетицией США к конфронтации с Китаем

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Global Look Press

Редактор и один из авторов книги «Натополитизм: Атлантический альянс со времен холодной войны» Грей Андерсон и Томас Мини высказали мнение, что военный конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем. Об этом говорится в материале The New York Times (NYT).

В статье NYT отмечается, что на это указывают планы Вашингтона расширить военное производство, а также ограничить доступ Пекина к технологиям США, что идет вразрез с интересами Европы.

По мнению Андерсона и Мини, такая тенденция говорит об успешной попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» следовать американскому курсу.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказывал мнение, что президенту США Джо Байдену проще обвинить Китай в затухании американской гегемонии. Так он отреагировал на слова американского лидера о том, что Пекин якобы пытается вытеснить Вашингтон с пьедестала ведущей мировой державы.

Байден заявлял в интервью телеканалу CNN, что верит в возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые могут принести выгоду обеим странам.

Ранее гава Минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной свою поездку в Китай.

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