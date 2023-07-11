Представитель России в Вене оценил вероятность вступления НАТО в конфликт на Украине

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что венские контакты РФ указывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Гаврилов отметил, что при этом Североатлантический альянс будет пытаться провоцировать Россию и проверять ее на прочность. В качестве примера подобных действий дипломат указал на морские учения НАТО «Балтопс-23» с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от рубежей РФ и в качестве учебной цели отрабатывали удары по территории России.

По мнению Гаврилова, это переходит все границы, и США вместе с союзниками должны понимать, что такие действия могут углубить конфронтацию и повлечь самые непредсказуемым последствия.

В интервью РИА Новости представитель России в Вене также заявил, что Североатлантический альянс и Соединенные Штаты в настоящий момент проигрывают на Украине.

Гаврилов также указывал, что первое заседание Совета Украина – НАТО в ходе саммита организации — это всего лишь реверанс в сторону Киева. По его мнению, максимум, чего может ждать президент Владимир Зеленский от мероприятия — это гарантии дальнейшей военной помощи.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.