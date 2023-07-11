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Итальянский министр оценил решение Турции по вступлению Швеции в НАТО

Глава МИД Италии Таяни выразил уверенность в укреплении НАТО после вступления в него Швеции

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни поддержал решение Турции снять вето на присоединение Швеции к НАТО, передает ТАСС.

Он назвал «хорошей новостью» решение Турции поддержать вступление Швеции в альянс.

«Это укрепляет сплоченность Североатлантического альянса», — написал он в Twitter.

Теперь, по мнению министра, следует уделять больше внимания Ближнему Востоку, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

В Турции это решение не оценили. Турецкая газета Aydinlik написала, что этот шаг Эрдоган сделал, поддавшись на «диктат Запада», а зампредседателя политической партии «Родина» Утку Рейхан назвал его «позорным решением».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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