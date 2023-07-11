Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция, Швеция и НАТО приняли совместное заявление о шведско-турецком сотрудничестве

Эрдоган, Кристерссон и Столтенберг приняли в Вильнюсе совместное заявление о продолжении шведско-турецкого сотрудничества

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 июля вечером в Вильнюсе сделали совместное заявление о продолжении сотрудничества между Швецией и Турцией.

В рамках трехстороннего совместного механизма, созданного на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году, и нового двустороннего пакта о безопасности, стороны будут проводить ежегодные встречи на уровне министров и создавать рабочие группы при необходимости.

В заявлении отмечается, что Швеция представит дорожную карту в борьбе с терроризмом на первом заседании пакта о безопасности, чтобы полностью выполнить все элементы трехстороннего меморандума.

Швеция подтвердила, что не будет поддерживать отряды народной самообороны (YPG) и организацию FETO в Турции.

Стороны также подтвердили свою приверженность отсутствию ограничений, барьеров или санкций в торговле и инвестициях в оборонной сфере и обязались устранить препятствия.

Швеция и Турция договорились активизировать экономическое сотрудничество через совместный турецко-шведский комитет по экономике и торговле. Обе стороны будут работать над расширением возможностей для роста двусторонней торговли и инвестиций.

Швеция также подтвердила свою активную поддержку процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию таможенного союза ЕС — Турция и либерализацию визового режима.

После переговоров, Столтенберг объявил, что Эрдоган согласился ускорить направление протокола о членстве Швеции в НАТО на голосование в турецкий парламент.

Ранее сообщалось, что турецкий парламент, вероятно, одобрит вступление Швеции в НАТО осенью.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. По его словам, турецкий президент дал понять, что передача заявки в парламент произойдет в кратчайшие сроки.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях