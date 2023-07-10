Представитель Госдепа дважды оговорился, говоря о России

Начальник пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер дважды назвал военный украинский конфликт стратегическим провалом Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уверены, что война (российская спецоперация на Украине. — «Газета.Ru») — это стратегический провал Украины. Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», — сказал он.

Позже, когда он понял, что дважды оговорился, Миллер добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», — уточнил руководитель пресс-службы.

8 июля президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям НАТО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.