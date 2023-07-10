МИД России обвинил Запад в причастности к украинским обстрелам

Одна из ракет Вооруженных сил Украины в ходе обстрелов российской территории 9 июля была нацелена на Крымский мост. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«По мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Также, по мнению российского МИДа, попытки украинской армии атаковать Керченский пролив, Ростовскую и Калужскую области были бы невозможны без помощи США.

«На эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными силами, которые добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности страны и граждан», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинские военные 9 июля попытались атаковать ракетами С-200 объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях. об этом сообщил глава штаба Воздушно-космических сил Виктор Афзалов в докладе начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, как ВСУ могут использовать списанные советские ракеты.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в районе Керчи силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.