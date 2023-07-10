Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД России обвинил Запад в причастности к украинским обстрелам

МИД РФ: украинские обстрелы 9 июля были бы невозможны без США и коалиции Запада

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Одна из ракет Вооруженных сил Украины в ходе обстрелов российской территории 9 июля была нацелена на Крымский мост. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«По мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Также, по мнению российского МИДа, попытки украинской армии атаковать Керченский пролив, Ростовскую и Калужскую области были бы невозможны без помощи США.

«На эти и другие террористические вылазки киевского режима будет дан ответ российскими Вооруженными силами, которые добьются устранения исходящих с украинской территории угроз безопасности страны и граждан», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинские военные 9 июля попытались атаковать ракетами С-200 объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях. об этом сообщил глава штаба Воздушно-космических сил Виктор Афзалов в докладе начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, как ВСУ могут использовать списанные советские ракеты.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в районе Керчи силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях