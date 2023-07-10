Востоковед рассказал о последствиях «израильской модели» для Украины

Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с «Общественной службой новостей» прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о предоставлении Украине гарантий безопасности по «израильской модели», которая предполагает передачу долгосрочной военной помощи, разведданных и других мер поддержки. По мнению эксперта, такой подход опасен для Киева.

«В чем на самом деле заключается эта «модель»? В том, что вам все обещают, нагибают вас под себя (причем, максимально), а потом, когда вам требуется помощь, вас кидают. <...> Именно так было с Израилем при президенте США Бараке Обаме и много раз до этого», — напомнил политолог.

Он добавил, что «израильская модель» красиво звучит только если не знать реальной истории отношений США и Израиля.

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники в Североатлантическом альянсе сообщило, что страны — члены НАТО обсуждают будущее альянса с Украиной и готовы предоставить этой стране гарантии безопасности, либо помогать ей дальше в военном отношении по модели Израиля.

Накануне бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может быть принята в альянс «частями», как в свое время это было с Западной Германией.