В США назвали последствия обещания принять Украину в НАТО

Обозреватель британской газеты The Financial Times (FT) Гидеон Рахман утверждает, что США не стремятся давать гарантий об упрощенной процедуре вступления Украины в состав НАТО, поскольку подобное решение может продлить конфликт и осложнить его урегулирование.

По его мнению, Вашингтон в данном вопросе занимает более осторожную позицию, чем ряд восточноевропейских стран, состоящих в НАТО.

Колумнист подчеркивает, что чиновники администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что некоторые союзники по НАТО хотели бы видеть альянс напрямую вовлеченным в военное противостояние с Россией.

Один из источников издания в Вашингтоне подчеркнул, что если они хотят этого, то должны сказать об этом открыто.

Рахман добавил, что ускоренный прием Украины в НАТО может обернуться неблагоприятными внутриполитическими последствиями для Байдена в преддверии президентских выборов в 2024 году. Колумнист обратил внимание на то, что ратификация заявки Украины на членство в НАТО в Сенате Конгресса США отнюдь не гарантирована.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июля, приедет на саммит НАТО, который в это время будет проходить в Вильнюсе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.