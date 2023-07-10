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Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений граждан с 2024 года

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон подразумевает введение договора, согласно которому гражданин РФ обязуется уплачивать сберегательные взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который, в свою очередь, должен делать выплаты при наступлении определенных оснований.

Уточняется, что для участия в программе человек должен заключить соответствующий договор. При этом выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

До этого первый зампред правления Сбера Кирилл Царев говорил о том, что в вопросе долгосрочных инвестиций банкам важна финансовая грамотность — понимание и правильное предложение продуктов, а клиентам нужна, в том числе долгосрочная уверенность в инфляции и стабильности в стране.

В конце июня Госдума РФ приняла закон о запуске программы о долгосрочных сбережениях граждан с 1 января 2024 года.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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