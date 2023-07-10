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Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для цифровых платформ

Путин подписал закон, вводящий антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ — маркетплейсов и агрегаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что соответствующие ограничения вводятся в целях пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ. Закон входит в «пятый антимонопольный пакет», касающийся совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков.

Как ранее пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предлагаемые в законе изменения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов.

В конце июня газета «Коммерсантъ» писала, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ добивается в Верховном суде (ВС) права контролировать конкурентное распределение бюджетных субсидий.

До этого сообщалось, что ФАС обсуждает ужесточение критериев экспорта топлива.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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