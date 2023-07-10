В Bild узнали, что разозлило Зеленского перед саммитом НАТО

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, президент Украины Владимир Зеленский планировал публично обратиться ко всем главам стран-членов альянса с просьбой принять его страну в организацию, но представители США и Германии выступили против этого. Об этом сообщает BILD со ссылкой на несколько источников.

Как сообщили изданию, украинский лидер сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать.

BILD пишет, что членство Украины в Североатлантическом альянсе поддерживают Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Румыния, Швеция, Турция и Франция. Однако США и ФРГ придерживаются противоположного мнения и «оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции».

По данным издания, Украина при этом не останется с пустыми руками после саммита, так как страны-члены НАТО активно решают, что ей предложить.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.