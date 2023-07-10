Нарышкин заявил о желании США через СМИ внедрить идею о борьбе с властью России

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Госдепартамент поставил американским СМИ задачу внедрять в сознание россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью, передает РИА Новости.

По его данным, в июне Госдеп направил «указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России» в такие крупнейшие холдинги, как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company.

Отмечается, что средствам массовой информации поставили задачу через публикации внедрять в сознание россиян идеи борьбы с властью «вплоть до вооруженного мятежа», вовлекать с этой целью людей в протестные акции и тиражировать измышления о слабости российского государства.

Нарышкин назвал Госдеп «смердящим полигоном информационного мусора». В СВР заявили, что американское внешнеполитическое ведомство превратилось в предсказанное писателем Джорджем Оруэллом «министерство правды». По сюжету, ведомство являлось органом пропаганды тоталитарного государства.

В июне посол России Анатолий Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации в освещении ситуации на Каховской ГЭС.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.