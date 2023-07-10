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В Судане продлили закрытие воздушного пространства страны до конца июля

Власти Судана продлили закрытие воздушного пространства страны до 31 июля

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Reuters

Управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Ограничения продлятся до 31 июля. Об этом информирует Al Arabia со ссылкой на международный аэропорт Хартума.

Исключения действуют для рейсов с гуманитарной помощью и эвакуационных рейсов.

Ограничения на полеты были введены 22 апреля в связи с нестабильной ситуацией.

Обострение произошло из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Они не могут согласовать сроки и методы формирования единых суданских вооруженных сил. Также не может решиться вопрос, кому быть главнокомандующим армией. Так, аль-Бурхан считает, что это должен быть профессиональный военный, а Дагало — избранный гражданский президент.

В итоге 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. Минздрав Судана сообщил, что с начала боестолкновений погибли свыше 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. ранены.

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