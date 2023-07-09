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Президент Узбекистана проголосовал на выборах главы государства

Президент Узбекистана Мирзиеев проголосовал на досрочных выборах главы государства

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Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проголосовал на досрочных выборах главы государства, передает ТАСС

Глава государства 9 июля посетил избирательный участок № 59 в Ташкенте. Мирзиеев был вместе с женой, дочерьми и их мужьями, а также сыном и одним из внуков.

Ранее сообщалось, что «День тишины» перед президентскими выборами прошел без нарушений.

Выборы проводятся после внесения в конституцию Узбекистана поправок об изменении срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. При этом действующий президент Шавкат Мирзиеев, пребывающий в должности второй срок, также имеет право баллотироваться — на два срока подряд.

Кроме Мирзиеева в выборах участвуют еще три кандидата — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов и первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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