Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили о слабости США перед Россией

Le Monde: США показали слабость перед Россией поставками кассетных боеприпасов Украине

close
100%
«Газета.Ru»

Решение США отправить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх Вашингтона перед Москвой и слабость Белого дома. Так считают обозреватели французской газеты Le Monde.

Авторы статьи отмечают, что «даже если считать, что украинская армия может сражаться с РФ на равных, связанные с этим опасности очевидны».

«Боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут страдать от этих боеприпасов», — отмечает издание.

Le Monde подчеркивает, что Белый дом решился на этот шаг, так как Вооруженные силы Российской Федерации истощили американские арсеналы.

«Это признание слабости», — резюмировали обозреватели.

До этого журналист Sky News Марк Стоун заявлял, что Соединенные Штаты могут потерять «моральное превосходство» в случае отправки кассетных боеприпасов Украине. Американский журналист подчеркивал, что существует реальный риск серьезных потерь среди мирного населения, если Киев будет применять кассетные боеприпасы.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях