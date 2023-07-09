Во Франции заявили о слабости США перед Россией

Решение США отправить Украине кассетные боеприпасы обнажает страх Вашингтона перед Москвой и слабость Белого дома. Так считают обозреватели французской газеты Le Monde.

Авторы статьи отмечают, что «даже если считать, что украинская армия может сражаться с РФ на равных, связанные с этим опасности очевидны».

«Боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут страдать от этих боеприпасов», — отмечает издание.

Le Monde подчеркивает, что Белый дом решился на этот шаг, так как Вооруженные силы Российской Федерации истощили американские арсеналы.

«Это признание слабости», — резюмировали обозреватели.

До этого журналист Sky News Марк Стоун заявлял, что Соединенные Штаты могут потерять «моральное превосходство» в случае отправки кассетных боеприпасов Украине. Американский журналист подчеркивал, что существует реальный риск серьезных потерь среди мирного населения, если Киев будет применять кассетные боеприпасы.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.