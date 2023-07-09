Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦИК Узбекистана положительно оценили «день тишины» перед выборами

ЦИК Узбекистана: «день тишины» перед президентскими выборами прошел без нарушений

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

«День тишины» перед президентскими выборами прошел без нарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

«В «день тишины» жалоб и сигналов о каких-либо нарушениях не поступало, фактов агитации не зафиксировано», — указано в сообщении.

Выборы проводятся после внесения в конституцию Узбекистана поправок об изменении срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. При этом действующий президент Шавкат Мирзиеев, пребывающий в должности второй срок, также имеет право баллотироваться — на два срока подряд.

Кроме Мирзиеева в выборах участвуют еще три кандидата — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, лидер Народно-демократической партий Улугбек Иноятов и первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова.

Президентские выборы в Узбекистане проходят в воскресенье, 9 июля.

Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев пригласил руководителей центральных избирательных органов стран СНГ поучаствовать в наблюдении за выборами президента России.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях