В ЦИК Узбекистана положительно оценили «день тишины» перед выборами

«День тишины» перед президентскими выборами прошел без нарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

«В «день тишины» жалоб и сигналов о каких-либо нарушениях не поступало, фактов агитации не зафиксировано», — указано в сообщении.

Выборы проводятся после внесения в конституцию Узбекистана поправок об изменении срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. При этом действующий президент Шавкат Мирзиеев, пребывающий в должности второй срок, также имеет право баллотироваться — на два срока подряд.

Кроме Мирзиеева в выборах участвуют еще три кандидата — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, лидер Народно-демократической партий Улугбек Иноятов и первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова.

Президентские выборы в Узбекистане проходят в воскресенье, 9 июля.

Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев пригласил руководителей центральных избирательных органов стран СНГ поучаствовать в наблюдении за выборами президента России.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.