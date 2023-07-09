В Финляндии высказались о кризисе дипломатических отношений с Россией

Финский политолог Хенри Ванханен заявил, что кризис дипломатических отношений Финляндии и России дает Хельсинки повод задуматься о закрытии российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Политолог отмечает, что ситуация может начать развиваться в нежелательном для Финляндии направлении. По его словам аналогом генконсульства Финляндии в Петербурге является генконсульство РФ в Турку. Ванханен добавил, что в такой ситуации симметричной контрмерой было бы закрытие консульства в Турку.

По его мнению, если подобное произойдет, то существует риск того, что Россия ответит на эти действия.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что объявление России о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге стало чем-то совершенно новым для Хельсинки.

Он также добавил, что Россия открыла совершенно другое измерение, хотя в Хельсинки и не считают этот шаг значимой контрмерой. Ниинистё подчеркнул, что Финляндия готовит свой ответ действия Москвы, не уточнив, какой именно.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.