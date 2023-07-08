На Украине назначен новый командующий Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Александра Пивненко новым командующим нацгвардией Украины, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский во Львове объявил нового командующего Нацгвардией. Им стал Александр Пивненко», — пишет издание.

Отмечается, что в марте 2023 года Пивненко получил звание героя Украины. Он был командиром 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии, которая принимала участие в боях за Бахмут (российское название города — Артемовск).

Предшественником Пивненко был Юрий Лебедь. В январе 2022 года после того, как солдат срочной службы Нацгвардии расстрелял пять человек на предприятии «Южмаш» в Днепре Зеленский подписал два указа. Одним указом он снял с должности командующего Нацгвардией Украины Николая Балана. Другим назначил Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Украины.

27 января в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

Ранее Зеленский показал кадры поездки на остров Змеиный.