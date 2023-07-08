Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине назначен новый командующий Нацгвардией

«Страна.ua»: Зеленский назначил Пивненко новым командующим Нацгвардией

close
100%
«Политика Страны»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Политика Страны»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Александра Пивненко новым командующим нацгвардией Украины, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский во Львове объявил нового командующего Нацгвардией. Им стал Александр Пивненко», — пишет издание.

Отмечается, что в марте 2023 года Пивненко получил звание героя Украины. Он был командиром 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии, которая принимала участие в боях за Бахмут (российское название города — Артемовск).

Предшественником Пивненко был Юрий Лебедь. В январе 2022 года после того, как солдат срочной службы Нацгвардии расстрелял пять человек на предприятии «Южмаш» в Днепре Зеленский подписал два указа. Одним указом он снял с должности командующего Нацгвардией Украины Николая Балана. Другим назначил Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Украины.

27 января в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После совершенного преступления военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

Ранее Зеленский показал кадры поездки на остров Змеиный.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях