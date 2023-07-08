Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Медведев заявил, что Россия никому не позволит «отменить» ее ценности

close
100%
Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал пост во «ВКонтакте», в котором поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, и объяснил, что стремление защищать страну основано на заботе о своих близких.

«Любовь к Родине, стремление защитить ее от врагов основаны на преданности своей семье, заботе о родных и близких, на взаимном уважении и поддержке. Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности», — написал он.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности: в этот день в Русской православной церкви вспоминают святых Петра и Февронии, которых считают покровителями семьи и брака. В 2008 году праздник приобрел всероссийский масштаб, тогда оргкомитет праздника возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, расположенный в поселке Солнечное в Курортном районе Санкт-Петербурга.

В День семьи, любви и верности тысячи россиян отправились в походы со своими близкими.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях